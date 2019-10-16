سوبر كورة.. 3 أشياء تعيد الثقة المفقودة بين ميتشو وجماهير الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الملايين من جماهير الزمالك المباريات القادمة التى تعتبر بمثابة طوق النجاة الأخير، لاسيما بعد تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بقيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش"ميتشو"، تدريجيا وهبوط الأداء بعد انطلاقته القوية وفوزه بلقب كأس مصر بثلاية نظيفة على بيراميدز، إلا أن هزيمته من الغريم التقليدى الأهلى وضياع بطولة السوبر المصرى، والخسارة من جينيراسيون السنغالى فى ذهاب الدور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا بنتيجة 2 / 1، أثارت غضب جماهير الأبيض الذى بات مهددا بتوديع بطولة دورى أبطال أفريقيا، علاوة على التعادل الأخير فى بطولة الدورى المصرى أمام النادى الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة إف سى مصر. لمعرفة الأشياء التى تُعيد الثقة المفقودة بين الصربى ميتشو وجماهير الزمالك عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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