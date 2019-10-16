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طارق حامد ينتظم في مران الزمالك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة بالزمالك، في تدريبات الفريق الجماعية على ملعب النادى ، بعدما حصل على راحة من تدريبات الفريق أمس بعد مشاركته فى مباراة المنتخب الودية أمام بتسوانا .

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك والتي كان المقرر أقامتها يوم السبت المقبل ، بناءً علي تعليمات أمنية.

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كان شارك خماسى الزمالك الدولي محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وعمر السعيد وطارق حامد مع منتخب مصر فى مواجهة بتسوانا الودية على ستاد برج العرب وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف .

 

 

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