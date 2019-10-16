شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. المنتخب العسكرى يتعادل مع اليونان فى افتتاح كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل المنتخب العسكرى لكرة القدم مع نظيره اليونانى سلبياً فى المباراة التى جمعتهما صباح اليوم الأربعاء، بافتتاحية مشوار الفريقين فى كأس العالم العسكرية، المقامة بالصين فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى.

وانطلقت المباراة فى الحادية عشر صباحاً بتوقيت الصين الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة وسط هطول أمطار شديدة بمدينة وهان بالصين.

وبدأ البرازيلى فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى المباراة بتشكيل مكوّن من "محمد شعبان وأحمد علاء وعلى الفيل واسلام سرى وعاصم صلاح ومهند لاشين وعمرو السيسى وأحمد سمير وأبو المجد بوشا وكريم طارق وعمرو جمال".

ودفع فارياس بثلاثة تغييرات هى عبد الرحمن زولا بدلا من إسلام سرى، وكريم ممدوح بدلا من كريم طارق، وأحمد كابوريا بدلا من عمرو السيسى.

وانحصر اللعب بين الفريقين وسط الملعب وغابت الخطورة على المرمى ليطلق الحكم البرازيلى صافرته معلناً انتهاء اللقاء بالتعادل السلبى.

يقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث واجه المنتخب العسكرى نظيره اليوناني اليوم ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيرًا يواجه كندا فى 20 أكتوبر.

وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس، قائمة الفريق الذى سيشارك فى بطولة كأس العالم العسكرية وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

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ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.



احداث المباراة



الفريقين قبل بداية المباراة



المنتخب العسكرى يواجه اليونان



جانب من المباراة



جانب من المباراة