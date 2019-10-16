قلق في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تسيطر حالة من القلق داخل أروقة مانشستر يونايتد بعد إصابة حارس الفريق الأساسي ديفيد دي خيا خلال مباراة منتخب بلاده أسبانيا أمام السويد في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فأن إصابة دي خيا تثير الخوف في فريق مانشستر يونايتد قبل مواجهة الغريم ليفربول.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الجهاز الفني لليونايتد بقيادة أولي جونار سولشاير في انتظار الفحص الطبي على دي خيا من أجل تحديد موقفه.

صحيفة "ميرور" اتفقت أيضًا أن دي خيا أمره أصبح غامضًا من حيث مشاركته أمام ليفربول حيث سلطت الصحيفة البريطانية الضوء على تصريحات مدرب منتخب أسبانيا.

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وقال روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الأسباني، إن دي خيا اشتكى من آلام بين شوطي مباراة الأمس لكنه أراد أن يستمر للنهاية إلا أنه فشل.

من جانبها، تحدث الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن إصابة دي خيا، قائلة :"ستكون إصابة الحارس الإسباني مصدر قلق عند سولشاير".

وأضافت :"سولشاير بالطبع سيوضح حجم إصابة دي خيا خلال المؤتمر الصحفي والمقرر لها الجمعة قبل مواجهة ليفربول الأحد".

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد منافسه وغريمه ليفربول مساء الأحد المقبل في قمة الجولة التاسعة من منافسات بريميرليج.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بالفوز في أول 8 جولات، في المقابل يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط.