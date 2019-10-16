- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
وصلت بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، قادمة من كاب دي فيردي، بعد التتويج ببطولة أفريقيا لأبطال الدوري.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مطار القاهرة شهد استقبالًا حافلًا من جماهير الزمالك للاعبي الفريق، بعد التتويج بالبطولة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي.
ونجح الزمالك في التتويج بالبطولة الأفريقية بعدما تفوق على سبورتنج المصري في نهائي مثير للمسابقة، امتد إلى الأوقات الإضافية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. استقبال حافل لأبطال الزمالك بعد التتويج الأفريقي في كرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.