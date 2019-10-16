بالصور.. استقبال حافل لأبطال الزمالك بعد التتويج الأفريقي في كرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وصلت بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، قادمة من كاب دي فيردي، بعد التتويج ببطولة أفريقيا لأبطال الدوري.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مطار القاهرة شهد استقبالًا حافلًا من جماهير الزمالك للاعبي الفريق، بعد التتويج بالبطولة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي.

ونجح الزمالك في التتويج بالبطولة الأفريقية بعدما تفوق على سبورتنج المصري في نهائي مثير للمسابقة، امتد إلى الأوقات الإضافية.