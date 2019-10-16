"نتحمل عقده".. رسالة من مرتضى منصور لآل الشيخ بسبب ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه أصبح الآن يتحمل راتب المحترف التونسي فرجاني ساسي بعد تراجع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالممملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني عن تحمله راتب اللاعب بالكامل.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات عبر فيديو نشر على الموقع الرسمي للنادي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء :"كان من المفترض أن يتحمل آل الشيخ عقد اللاعب بالكامل إلا أن الزمالك يتحمل عقد ساسي لمدة سنتين وهيّ المدة المتبقية في عقده".

وتابع :"نشكر آل الشيخ عن تحمله تكاليف صفقة استقدام ساسي وكل ما قدمه للزمالك رغم أنه أهلاوي، وليس مطلوب منه أن يعمل أكثر من ذلك".

وواصل رئيس الزمالك تصريحاته :"كان من المفترض أن يتحمل آل الشيخ تكاليف صفقة لاعب أجنبي بعد الاتفاق عند اجتماعه معنا خلال زيارته للنادي في المرة الأخيرة إلا أن هذا لم يحدث والزمالك تحمل تكاليف الصفقة".

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وكان فرجاني ساسي انتقل إلى صفوف الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية قبل الماضية قادمًا من فريق النصر السعودي، كما استقدم الفريق الأبيض الثنائي الأجنبي المغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم في الصيف الماضي حيث تم استقدامهما من الهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي.

ووجه رئيس الزمالك رسالة لجميع اللاعبين :"أي لاعب سيطالب بمستحقاته عبر وسائل التواصل الإجتماعي سيتم فرض غرامة مالية عليه بعد قرار مجلس الإدارة بالكامل، من سيطالب بمستحقاته سأعتبره مرتزق علينا أن نتحمل بعض خلال الفترة الحالية".

وأنهى :"سأصرف 75% من المستحقات خلال الساعات القليلة المقبلة بعد حصولنا على أموال من جانب الشركة الراعية".

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الرابع في جدول الدوري برصيد سبع نقاط متساويًا مع الثنائي المقاولون العرب وبيراميدز، في المقابل يتصدر الأهلي المسابقة المحلية بعد حصوله على العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث جولات.

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك بغريمه الأهلي يوم السبت المقبل إلا أن المباراة تم تأجيلها لدواعي أمنية، ليقرر اتحاد الكرة تبديل مواجهة القمة من خلال إقامة لقاء الزمالك والمقاولون العرب في نفس الموعد.