رسميًا.. مباراة الزمالك والمقاولون السبت المقبل

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز،على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة.
كما قررت اللجنة تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقةلتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي باستاد السلام.
أوضحت اللجنة أنه جاء ذلك تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأي تأجيلات أخرى.
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