رياضة | مهاجمون بالجملة في قائمة سموحة لمباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجمون بالجملة في قائمة سموحة لمباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة قائمة فريقه لمواجهة نظيره بيراميدز في المباراة المقرر لها مساء غد الخميس صمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

قائمة سموحة أمام بيراميدز

الهاني سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، كريم يحيى، محمود عزت، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهوني، محمد كوفي، محمود حليمو، ابراهيم عبد القوي، شريف رضا، يوسف ديوب، أحمد حمص، أحمد جمال، محمد نادي، إيدي إيمومو، إسلام الفار، إسلام جمال، ناصر ماهر، حسام حسن، أحمد حسن مكي، رونالد وانجا.