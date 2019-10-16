رياضة | أهم صفقة في تاريخ ريال مدريد

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا فإن النادي الملكي يرغب في ضم نجولو كانتي لتدعيم خط وسطه في يناير المقبل.

وأضافت التقارير أن ريال مدريد على استعداد للتخلي عن لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز بالإضافة لمقابل مادي ٨٦ مليون لضم كانتي وإقناع تشيلسي بالتخلي عنه.

ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لضم كانتي وتعزيز صفوفه في يناير من أجل المنافسة على البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم.