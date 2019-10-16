رياضة | بعد تصريح رئيس ليون.. ماهي الوجهة المقبلة لجوزيه مورينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تصريح رئيس ليون.. ماهي الوجهة المقبلة لجوزيه مورينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زادت التكهنات حول مسقبل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو خاصةً بعد تصريحات جون ميشيل أولاس رئيس ليون الفرنسي ، أن "سبيشال وان" قد حدد وجهته المقبلة وستكون في البريميرليج.

وابتعد مورينيو عن الساحة التدريبة منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي ديسمبر الماضي بسبب سوء النتائج.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أقرب الأندية التي من الممكن أن يتولي جوزيه مورينيو تدريبها خلال الفترة القادمة .

توتنهام

يعد توتنهام أقرب الأندية الإنجليزية التي من الممكن ان يتولي جوزيه مورينيو تدريبها في الفترة القادمة خاصةً في ظل تراجع نتائج الفريق في الأونة الأخيرة ، فقد ودع السبيرز بطولة كأس رابطة المحترفين علي يد كولشيستر الي يقع في دوري الدرجة الثانية ، ثم الهزيمة المُذلة من بايرن ميونيخ علي أرضه و بين جماهيره بسباعية مقابل هدفين في الجولة الثانية من دوري أبطال اوروبا .

ووفقاً للتقارير الواردة من إنجلترا أن الفرصة الأخيرة لماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام هي مباراة ليفربول في الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي.

ايفرتون

Advertisements

يعتبر ايفرتون من أندية الوسط في الدوري الإنجليزي المعتادة علي المشاركة في الدوري الأوروبي لذلك لن يجد البرتغالي جوزيه مورينيو أية عواقب لتدريب الفريق في المرحلة القادمة.

خاصةً ان هذا الموسم لم يكن هو الافضل لإيفرتون حيث يقع الفريق في المركز ال18 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ، وهو مركز متأخر نظراً لتاريخ ايفرتون العريق .

فقد خاض الفريق 8 مباريات في الدوري فاز 2 ، تعادل في مباراة و خسر 8 ،وقد سجل الفريق 6 أهداف وأستقبل مرماهم 13 .

فقد صرح مالك النادي فارهاد موشيري أنه لم يعجبه أداء الفريق حتي الن مما زاد التكهنات حول مصير ماركو سيلفا مدرب الفريق الحالي.

مانشستر يونايتد

يُعد هذا هو أبعد خيار لجوزيه مورينيو لكن وفقاً للصحافة الإنجليزية أنه خياراً مطروحاً علي طاولة إدارة مانشستر يونايتد حتي وإن كان صعب ، خاصةً أن إدارة الشياطين الحُمر تبحث عن مدير فني للفريق بعد النتائج السلبية للفريق في الأونة الأخيرة تحت قيادة النرويجي أولي سولشاير.

وخاض مانشستر يونايتد 8 مباريات في الدوري الإنجليزي فاز 2 ، تعادل 3 و خسر 3 ويحتل المركز ال12 بجدول الترتيب.