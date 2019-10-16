رياضة | كالتشيو ميركاتو: ميلان يراقب نجوم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كالتشيو ميركاتو: ميلان يراقب نجوم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع "كاتشيو ميركاتو" الإيطالي عن مراقبة فريق اي سي ميلان عدد من لاعبي توتنهام الإنجليزي للتعاقد مع إحداهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وذكر الموقع أن ميلان يراقب كلاً من كريستيان إريكسين ،سيرجي أوريه ، إريك داير ،فيكتور وانياما و بن دافيز ويسعي الروسينيري التعاقد مع إثنين من هؤلاء اللاعبين خلال الفترة القادمة.

وتابع أن المدير الفني الجديد لميلان ستيفانو بيولي طلب من إدارة الفريق التعاقد مع لاعب وسط ، خاصةً في ظل تراجع مستوي الإيفواري فرانك كيسي المهدد بالرحيل عن الفريق .

وقد أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا تعيين ستيفانو بيولي مديرًا فنيًا للفريق خلفا بعد إقالة ماركو جيامباولو بسبب سوء النتائج.