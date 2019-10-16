رياضة | أرنولد يتحدث عن هدف أورجي التاريخي في شباك برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرنولد يتحدث عن هدف أورجي التاريخي في شباك برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن مباراته أمام نادي برشلونة العام الماضي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا واحدة من أكثر المباريات التي لن ينساها في حياته.

وكان قد إستطاع نادي ليفربول الإنجليزي التأهل للدور النهائي ومن ثم الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي بعد "ريمونتادا" تاريخية أمام نادي برشلونة، حيث تلقى الريدز هزيمة ثقيلة في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد واستطاع في لقاء العودة التغلب بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء.

Advertisements

وسجل الهدف الرابع وقتها، لنادي ليفربول جاء بخدعة رائعة للغاية، حيث استغل أرنولد انشغال برشلونة بترتيب دفاعتهم قبل لعب ركلة ركنية ليغافل الجميع ويلعبها بسرعة لأوريجي الذي أسكنها الشباك وكتب للريدز تأهلا تاريخيا للمباراة النهائية.

وعلق أرنولد عن الهدف عبر تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية على الهدف قائلا إنه فكر في الأمر للحظة بسيطة عندما وجدت منطقة الجزاء فارغة ومدافعي برشلونة في حالة عدم انتباه، ومن ثم وجد أوريجي وحيدا، فاتخذ القرار.

وأوضح اللاعب في تصريحاته : "كان هدفا مميزا، حدث فيه كل شيء بشكل مثالي، أتمنى أن يكون في ذاكرة الجماهير كلما يحضرون إلى المدرجات، هدف جميل أعتز به في تاريخي الشخصي".