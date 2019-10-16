رياضة | ريال مدريد يتلقى ضربة قاسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقى ضربة قاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء، إصابة لاعب وسطه الدولي الكرواتي لوكا مودريتش بكدمة في عضلة الفخذ الأمامية اليمنى خلال مباراة منتخب بلاده أمام ويلز في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2020"، لتصبح مشاركته في مباراة ريال مايوركا السبت المقبل، في الليغا محل شك.

وأكد النادي "الملكي" في بيان عبر موقعه الرسمي أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها اللاعب اليوم كشفت إصابته بكدمة في عضلة الفخذ الأمامية.

وجاء في البيان: "بعد الفحوصات التي أجراها لوكا مودريتش اليوم من جانب الطاقم الطبي، ثبت إصابته بكدمة في عضلة الفخذ الأمامية اليمنى".

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وكان مودريتش قد أصيب خلال مباراة كرواتيا أمام ويلز الأحد الماضي، وانتهت بتعادل إيجابي 1-1، إذ خرج متأثراً بهذه الإصابة، وهو نفس الأمر الذي تعرض له غاريث بيل الذي أنهى المباراة بإصابة في الساق اليسرى، حيث أنه لم يتمكن من مغادرة الملعب بعد أن استنفذ المدرب ريان غيغز التغييرات الثلاثة لويلز.

وأعلن النادي الملكي أن اللاعب غاب عن تدريب الثلاثاء، من أجل الخضوع لكشف طبي لتحديد إذا كانت هناك إصابة حقيقية تستدعي الغياب، أم أنها مجرد بعض الآلام في ربلة الساق.

ويعاني "الميرينغي" بالأساس من لعنة الإصابات التي ضربت صفوفه وتسببت في غياب الألماني توني ركوس وناتشو فرنانديز، بالإضافة لماركو أسينسيو الغائب منذ فترة الإعداد بسبب قطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويحتل الريال صدارة ترتيب الليغا برصيد 18 نقطة، ويسعى لحصد النقاط الثلاث أمام مايوركا السبت المقبل، للاستمرار في المركز الأول قبل دخول "كلاسيكو الأرض" على ملعب كامب نو أمام غريمه التقليدي برشلونة في الأسبوع التالي مباشرة.