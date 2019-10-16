رياضة | اليوم.. الزمالك يستأنف تدريباته إستعداداً للمقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الزمالك يستأنف تدريباته إستعداداً للمقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، تدريباته بعد تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي بشكل رسمي والتي كان من المقرر أقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري .

وأعلن إتحاد الكرة، تقديم موعد مواجهة المقاولون العرب، إلي السبت المقبل، لتحل محل القمة.

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وقد إكتملت صفوف الفريق الأبيض، عقب عودة اللاعبين الدوليين للمشاركة في التدريبات الجماعية، أمس الثلاثاء.

وكان قد إنضم أمس لتدريبات الزمالك ، اللاعبون الدوليون وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد، بعد أن انضم رباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي أول أمس الاثنين.

وعقد الصربي ميتشو جلسة سريعة مع الثنائي خالد بوطيب وفرجاني ساسي لاعبي الفريق للحديث مع الثنائي في بعض الأمور الفنية.