رياضة | أحمد الأحمر يشكر جماهير الزمالك بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الأحمر يشكر جماهير الزمالك بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نجم المنتخب الوطني لكرة اليد،أحمد الأحمر لاعب نادي الزمالك، عن تتويج فريقه باللقب الـ12 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على نادي سبورتنج في المباراة النهائية بنتيجة 32-31.

وكشف "الأحمر"، في تصريحات صحفية فور وصوله إلي مطار القاهرة، أـن المباراة النهائية من البطولة كانت الأصعب، معبرا عن سعادته الكبير بالفوز باللقب الثالث على التوالي لنادي الزمالك والثاني عشر في تاريخ الفارس الأبيض.

وشكر لاعب نادي الزمالك لكرة اليد جماهير نادي الزمالك التي حرصت على الحضور لمطار القاهرة من أجل استقبال البعثة ودعمها وتشجيعها خلال الفترة المقبلة، موجها الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على الدعم الكبير الذي يقدمه دائما لفريق اليد داخل النادي.

وأصبح نادي الزمالك أكثر فريق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد عقب الفوز بالبطولة الأخيرة على حساب نادي سبورتنج.