الاتحاد السعودي للتنس يفتتح موسمه الرياضي غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يفتتح الاتحاد السعودي للتنس موسمه الرياضي الحالي غدا، بإقامة بطولات المناطق للدرجة الأولى والشباب والناشئين بالرياض والمجمعة والدمام والأحساء.

وأكملت أمانة الاتحاد السعودي للتنس الترتيبات والتجهيزات لانطلاق الموسم الرياضي الذي سيشهد مشاركة 65 ناديا تفاعل مع استراتيجية دعم الأندية الرياضية التي أعلن عنها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

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ويشمل البرنامج الزمني لنشاط الاتحاد السعودي للتنس إقامة 49 برنامجا متنوعا ما بين بطولات الدوري الممتاز والدرجة الأولى للكبار والناشئين وبطولة الصعود للدرجة الأولى، إلى جانب بطولات البراعم وبطولات المناطق للفرق والفردي، يتأهل من خلالها الأبطال للمشاركة في بطولة المملكة، وإقامة بطولات مفتوحة.

ورفع رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد العجاجي شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على الاهتمام والدعم لانتشار اللعبة في المملكة، وذلك بإقامة بطولة دولية في منتصف ديسمبر المقبل ضمن موسم الدرعية.

ودعا العجاجي الأندية واللاعبين إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بمستوى لعبة التنس، مؤكدا أن الاتحاد السعودي للتنس يضع إمكاناته كافة لدعم الأندية المتفاعلة مع خطط الاتحاد الهادفة لنشر وتوسيع قاعدة الممارسين، والمنافسة على المراكز المتقدمة في البطولات الدولية.