شكرا لقرائتكم هطول الأمطار فى الصين قبل مواجهة المنتخب العسكرى مع اليونان بالمونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هطلت الأمطار بغزارة صباح اليوم ،الاربعاء، فى مدينة وهان الصينية قبل ساعات قليلة من مواجهة المنتخب العسكرى لكرة القدم مع نظيره اليونانى.

يفتتح اليوم الأربعاء فى تمام الحادية عشرة صباحًا المنتخب العسكرى لكرة القدم مشواره ببطولة كأس العالم العسكرية المقامة فى الصين فى الفترة من 16 أكتوبر حتى 29 من نفس الشهر وذلك بمواجهة نظيره اليوناني بمدينة وهان .

يقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث يواجه المنتخب العسكرى نظيره اليوناني اليوم ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيرًا يواجه كندا فى 20 اكتوبر .

ومنح البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى، اللاعبين راحة عدة ساعات بعد الوصول فجر أمس الثلاثاء ثم أقام تدريبات استشفائية للاعبين استعدادًا لمباراة اليونان التى يطمح خلالها بحصد النقاط الثلاث لاكتساب دفعة معنوية هائلة فى بداية المشوار ضمن خطة حصد اللقب.

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ويغيب محمد بسام حارس مرمى المنتخب العسكرى عن مواجهة اليونان اليوم نظرًا لارتباطه بودية الفراعنة مع بتسوانا التى انتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد وتقرر أن يلحق محمد بسام ببعثة المنتخب العسكرى عقب ودية بتسوانا ليكون جاهزًا للمشاركة فى المباراة الثانية أمام عمان.

واستقرت بعثة المنتخب العسكرى على اصطحاب كمية كبيرة من الأكل المعلب فى رحلة الصين رغم وجود مطعم فى الفندق الذى ستقيم به البعثة وذلك خوفًا من عدم إعجاب اللاعبين بالأكل الصينى.

وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس، قائمة الفريق الذى سيشارك فى بطولة كأس العالم العسكرية وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.