شكرا لقرائتكم ميتشو يضع ملامح تشكيل الزمالك بعد عودة اللاعبين الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت صفوف الفريق قد إكتملت بعودة اللاعبين الدوليين للمشاركة في التدريبات الجماعية، وهو ما سيمنح المدير الفني فرصة تحديد ملامح مواجهة المارد الأحمر فى القمة، والاستقرار بنسبة كبيرة على العناصر التي سيعتمد عليها.
وأنضم لتدريبات الزمالك أمس ، اللاعبون الدوليون وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد، بعد أن انضم رباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي أول أمس الاثنين.
وعقد الصربي ميتشو جلسة سريعة مع الثنائي خالد بوطيب وفرجاني ساسي لاعبا الفريق للحديث مع الثنائي في بعض الأمور الفنية.
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