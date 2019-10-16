مرتضى منصور: تركي آل الشيخ مدفعش مستحقات فرجاني ساسي والزمالك يتحملها الآن

الموجز

كشف رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور عن علاقة مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ بلاعب الفريق فرجاني ساسي.

وقال منصور، خلال جلسة عقدها مع لاعبيه على هامش مران الفريق، وتم إذاعتها عبر برنامج "الزمالك اليوم" على شاشة الحدث اليوم، إن الاتفاق مع تركي آل الشيخ هو دفع مستحقات اللاعب فرجاني ساسي خلال عقده مع النادي.

وأشار منصور إلى أن ساسي قال له "احنا مش جايين عشان الفلوس"، مضيفاً "أنا جايب لاعيبة مش مرتزقة، ولازم نصبر على النادي لأن ساعات المكافأت بتتصرف بزيادة".

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ووجه مرتضى منصور الشكر لمالك نادي ألميريا الإسباني قائلاً: وتابع: "كلنا عارفين أن تركي آل الشيخ كان بيدعم الفريق، ودفع كتير وبنشكره وكل التقدير والإحترام له وكتر خيره ساعدنا كتير رغم أنه أهلاوي"، مؤكداً أن الزمالك هو من يتحمل مستحقات فرجاني ساسي".

ولفت رئيس الزمالك إلى أن تركي آل الشيخ عرض على إدارة النادي التعاقد مع لاعب أجنبي سوبر، مؤكداً "بالفعل تعاقدنا معه واحنا برضه الي دفعنا المستحقات".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، لأجل غير مسمى، وذلك على خلفية تأجيلها لأسباب أمنية.

كما قررت لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون بالجولة الخامسة ليوم السبت المقبل، بدلًا من مباراة القمة، في الثامنة مساءا على استاد السلام.