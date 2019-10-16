شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى يحصل على وعد بالمشاركة فى الأهلى رغم تألق الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلى على وعد من الجهاز الفني لفريقه بقيادة السويسري رينيه فايلر بالحصول على فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة، بعدما طلب تحديد موقفه خاصة أنه لم يحظ بالفرصة منذ تولي فايلر المسئولية ومنذ عودته من إصابة الركبة.

وعقد إكرامي جلسة مطولة مع فايلر طلب فيها الحصول علي فرصة للمشاركة، لكي يتسني له العودة من جديد لصفوف منتخبنا الوطني.. وأكد فايلر لإكرامي أنه يعلم أنه حارس كبير وأنه واحد من كباتن الفريق إلا أنه يفضل الاعتماد علي حارس أساسي واحد، رافضًا فكرة التبادل بين الحراس خاصة أن محمد الشناوي يقدم أفضل مستوياته في الفترة الحالية، إلا أنه وعد إكرامي بالحصول علي فرصة حينما تتسني الفرصة.

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ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.