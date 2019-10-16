شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رقصة أحمد الأحمر بالكأس و"الشماريخ" تشعل حماس جماهير الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد الأحمر نجم الزمالك لكرة اليد على الرقص مع جماهير القلعة البيضاء بكأس أفريقيا فور وصوله لمطار القاهرة.

وصلت بعثة كرة اليد بنادى الزمالك إلى مطار القاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا بالفوز على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى نهائى النسخة التى اختتمت بالرأس الأخضر ليصل الأبيض إلى النجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه.

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واستقبلت جماهير الزمالك بعثة الفريق الأبيض والتي تحرص دائمًا على التواجد في المطار بعد كل بطولة يحققها فريق اليد للاحتفال بالإنجازات مع اللاعبين .

وشهدت البطولة تحقيق الفريق الأبيض للعلامة الكاملة بالفوز فى جميع مواجهاته، حيث تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18، وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز أمس السبت على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20.

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