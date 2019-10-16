شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستعيد لاعبه الموريتاني بعد انتهاء المهمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم اليوم الأربعاء مامادو أنياس مهاجم الإنتاج الحربى فى تدريبات ناديه بعد نهاية مهمته مع منتخب بلاده حيث سافر اللاعب إلى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده فى فترة التوقف الدولى من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع مامادو أنياس مهاجم موريتانيا لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ظهوره مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر مؤخرًا.

ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومى فى الخامسة مساء استعدادًا لمواجهة إنبى والمقرر لها الخميس 17 أكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف مساء على استاد بتروسبورت.

وافتتح الإنتاج الحربى مشواره بالدوري بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الأهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد.