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البدرى ينتظر قائمة شوقى غريب لضم لاعبى المنتخب الأولمبى أمام كينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، إعلان شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى قائمته النهائية لأمم افريقيا تحت 23 سنة، التى سيتم حسمها يوم 29 أكتوبر الجارى، وتضم 21 لاعبًا حتى يضم البدرى بعض العناصر من المنتخب الأولمبى لمعسكره المقبل حيث سيتضح موقف بعض اللاعبين مثل طاهر محمد ومحمد محمود وكريم نيدفيد وغيرهم.

وأبدى حسام البدرى رضاه بعد فوز المنتخب أمام بتسوانا بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت مساء الإثنين باستاد برج العرب، خاصة أنها أول مباراة للفراعنة في عهده.. وقال حسام البدري: "التجمع كان لفترة قصيرة ولم نسطع تنفيذ كل ما نريده.. وهناك مجموعة جديدة انضمت وحساباتنا كانت متعددة".

وأضاف البدري أن لاعبي المنتخب الأولمبي سيتواجدون مع المنتخب في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه تحدث مع اللاعبين ووجه لهم الشكر علي الانضباط الذي حدث في الفترة الماضية خلال مدة المعسكر.. وشدد البدري على أن الاختيار في الفترة المقبلة سيكون أساسه العدل، مؤكدًا أن المنتخب لن يكون حكرًا علي أحد في الفترة المقبلة.

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وأكد البدري أنه حقق الكثير من أهدافه في مواجهة بتسوانا خاصة أنه طبق العديد من الأفكار في اللقاء، وكشف المدير الفنى عن أن هناك عناصر ثبتت أقدامها في مباراة بتسوانا وهناك عناصر أخرى لم تقدم أوراق اعتمادها مؤكدًا أن محمد صلاح سيتواجد في معسكر المنتخب المقبل.

واعترف البدري أن المنتخب يعاني من مشكلة في خط الهجوم، مؤكدًا أنه يري أن مستوى أحمد حسن كوكا سيتطور خلال الفترة المقبلة كاشفًا عن أن هناك عناصر أخري مرشحة للانضمام لتدعيم خط الهجوم مثل مصطفى محمد وصلاح محسن ومروان محسن.

 

 

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