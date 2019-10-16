شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير القلعة البيضاء تشعل مطار القاهرة لاستقبال كوماندوز يد الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صاحت هتافات عشرات الجماهير والمشجعين من أبناء القلعة البيضاء بالأغانى والأناشيد الخاصة بالنادى بمطار القاهرة خلال استقبالهم بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك بعد فوزهم التاريخى بحصد لقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة بجمهورية الرأس الأخضر بعد التغلب على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى النهائى .

جدير بالذكر أن الشوط الأول من المباراة انتهى بنتيجة 17 /14 لصالح سبورتنج ، ولكن سرعان ما استعاد نجوم الزمالك التألق وروح الفوز فى الشوط الثانى لتحقيق التعادل ومن ثم حسم اللقب .

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وتعد هذه البطولة الأفريقية رقم 12 فى تاريخ نادى الزمالك ليواصل السيطرة الأفريقية للمنافسة الثالثة على التوالى.