همام طارق ينتظم في تدريبات الإسماعيلي...

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جدة - عمرو شويل ينتظم اليوم الاربعاء العراقى همام طارق صانع العاب النادى الاسماعيلى فى تدريبات الدراويش بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في مباراة أسود الرافدين أمام هونج كونج وكمبوديا فى تصفيات كأس العالم 2022.
ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى، فضلا عن خوضه ما يزيد على 50 مباراة دولية مع منتخب العراق.
وفاز الدراويش فى الجولة الأولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد، قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة ثم فاز على وادى دجلة بهدف دون رد .
ويستضيف الإسماعيلى منافسه حرس الحدود يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية فى رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.
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