توابع إلغاء مباراة القمة.. الجونة وسموحة يطالبان بتأجيل مباراتيهما واتحاد الكرة يرفض.. أفراح في الزمالك وصمت في الأهلي وغضب جماهيري كبير

الموجز - شريف الجنيدي

أعلن اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، مساء أمس الثلاثاء، عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى أجل غير مسمى، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وأوضح الاتحاد أنه تقرر تأجيل القمة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

وفور الإعلان عن تأجيل مباراة القمة، طالب ناديي الجونة وسموحة تأجيل مباراتيهما في الجولة الرابعة من المسابقة، ليجد اتحاد الكرة نفسه في موقف لا يحسد عليه، خاصة وأن رئيس اللجنة نفسه، عمرو الجنايني، أكد في أكثر من مناسبة إلتزام الجميع بإقامة كافة الأحداث الرياضية في موعدها المعلن مسبقاً.

وبالنظر إلى ما يحدث حالياً، فإنه سيناريو مطابق للموسم الماضي في عهد هاني أبو ريدة، الرئيس السابق لاتحاد الكرة، والذي عانت منه الكرة المصرية كثيراً بسبب عدم الالتزام بمواعيد المباريات.

تقديم مباراة الزمالك والمقاولون

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز، كما تم تأجيل مباراة ذئاب الجبل بالجولة الرابعة أمام أسوان.

وقال اتحاد الكرة في بيان له: "تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة".

وأضاف: "تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي بستاد السلام".

الجونة وسموحة

طالب نادر شوقي مدير الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، رسمياً، تأجيل مباراة النادي مع إف سي مصر في بطولة الدوري.

وقال شوقي: "ننتظر رد اتحاد الكرة على طلبنا بعد تأجيل مباراة القمة بشكل رسمي".

من جانبه، طالب فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تأجيل مباراة سموحة وبيراميدز على خلفية تأجيل مباراة القمة ايضاً.

وقال عامر في تصريحات أوردها موقع "الفجر": "أنا عندي 7 لعيبة كانوا في صفوف المنتخبات المختلفة من بينهم 2 محترفين، اللاعبين انتظموا أمس فقط لتدريبات الفريق والمباراة بعد غد، وهناك لاعبين مصابة، فين العدالة، الدوري يقام على أساس العدالة، نحترم الظروف الأمنية أكيد ولكن كلنا على خط واحد ولازم يتم المساواة بين الجميع".

وأضاف: "مينفعش ندفع ضريبة تأجيل مباريات لحساب أندية أخرى، بعت خطاب رسمي لاتحاد الكرة بطلب فيه تأجيل مباراة بيراميدز، وهذا أبسط أمر".

رد اتحاد الكرة

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحفظها على تأجيل مباراتي بيراميدز أمام سموحة ونادي مصر أمام الجونة بالجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020.

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وأفاد موقع "بطولات" بأن حسام الزناتي، مدير لجنة المسابقات بالاتحاد، تحدث مع أعضاء اللجنة الخماسية، مؤكدًا بأن ليس هناك مُبرر لتأجيل المباراتين المذكورتين.

وأكد الزناتي أن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأسباب أمنية وهو ما يخرج عن سيطرة الجبلاية.

وأضاف أنه تم إخطار الأندية قبل بداية الموسم، بأن تأجيل المباريات سيكون إما بسبب مشاركة الأندية إفريقيًا أو لسبب أمني ما.

وأوضح الزناتي أن السبب الأخير ينطبق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؛ مشدداً أنه ليس هناك سبب لتأجيل مباريات أخرى لأي نادي؛ منوهًا لرفضه القاطع تأجيل مباراتي بيراميدز وسموحة ونادي مصر والجونة.

أفراح الزمالك

وعقب رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، على قرار تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي.

وقال مرتضى منصور ، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، إن " هناك بعض الأمور أرفضها، ولكني أوافق عليها مضطرًا لأن الدولة ترى ما لا أراه".

وأضاف رئيس الزمالك: "عندما يطلب الأمن التأجيل، فتعظيم سلام".

واختتم منصور تصريحاته بالقول: "ماذا سنفعل حاليًا بالتذاكر التي حجزتها في القطار من أجل السفر إلى الإسكندرية وهذا دليل على أننا لم نرد التأجيل، ولكن سنسافر بالعند في الجميع".

صمت الأهلي

حتى الآن، لم يصدر النادي الأهلي أي بيان بشأن تأجيل مباراة القمة، حيث لم يخرج أي عضو في مجلس الإدارة، الذي يترأسه الكابتن محمود الخطيب، للتعقيب على قرار تأجيل القمة.

وأعلن الأهلي، في أكثر من مناسبة، رفضه القاطع لتأجيل القمة، عقب مطالبات رئيس مجلس إداراة الزمالك، بتأجيل المواجهة بسبب مواجهة جينيراسيون فوت، المقرر لها الـ24 من الشهر الجاري في مواجهة معاده من إياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

غضب جماهيري

وبعد إعلان اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة، دشنت جماهير النادي الأهلي هاشتاج "إلغوا الدوري" ليتصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأعرب الآلاف من الأهلاوية خلال الهاشتاج عن غضبهم من قرار اتحاد الكرة بتأجيل المباراة بين الأهلي والزمالك.

وجاء هاشتاج "ديربي القاهرة في ميعادة"، في المرتبة الثانية بـ"تريندات" موقع تويتر، في إشارة إلى المطالبات بلعب المباراة يوم السبت كما كان مقررًا لها.