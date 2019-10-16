شكرا لقرائتكم خبر عن العراقي همام طارق ينتظم في مران الإسماعيلي بعد نهاية الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم اليوم الأربعاء العراقى همام طارق صانع ألعاب النادى الإسماعيلى فى تدريبات الدراويش بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في مباراة أسود الرافدين أمام هونج كونج وكمبوديا فى تصفيات كأس العالم 2022.

ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى، فضلاً عن خوضه ما يزيد على 50 مباراة دولية مع منتخب العراق.

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وفاز الدراويش فى الجولة الأولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد، قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة ثم فاز على وادى دجلة بهدف دون رد .

ويستضيف الإسماعيلى منافسه حرس الحدود يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية فى رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.