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الزمالك يواصل تدريباته بعد تأجيل مباراة القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الزمالك تحت قيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، تدريباته بعد تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي بشكل رسمي والتي كان من المقرر أقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري .

وكانت صفوف الفريق قد اكتملت بعودة اللاعبين الدوليين للمشاركة في التدريبات الجماعية، أمس الثلاثاء.

وأنضم لتدريبات الزمالك أمس، اللاعبون الدوليون وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد، بعد أن انضم رباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي أول أمس الاثنين.

وعقد الصربي ميتشو جلسة سريعة مع الثنائي خالد بوطيب وفرجاني ساسي لاعبي الفريق للحديث مع الثنائي في بعض الأمور الفنية.

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