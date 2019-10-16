شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استقبال حافل من جماهير الزمالك لفريق اليد بعد التتويج بلقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم جماهير الزمالك استقبالاً حاشدًا لبعثة الفريق الأبيض لليد فى مطار القاهرة الدولى، حيث تحرص دائمًا على التواجد في المطار بعد كل بطولة يحققها فريق اليد للاحتفال بالإنجازات مع اللاعبين.

ووصلت بعثة كرة اليد بنادى الزمالك إلى مطار القاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا بالفوز على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى نهائى النسخة التى اختتمت بالرأس الأخضر ليصل الأبيض إلى النجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه.

وشهدت البطولة تحقيق الفريق الأبيض للعلامة الكاملة بالفوز فى جميع مواجهاته، حيث تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18، وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز أمس السبت على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من: ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى.

Advertisements