شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرسل استعجالاً لـ"فيفا" للبت فى شكوى عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادي الأهلي استعجالاً للاتحاد الدولي "فيفا"، لبحث شكوى النادي الأحمر، ضد عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ونجم منتخبنا الوطني.

وتسبب تغيير الأهلي لصيغة الشكوى في تأخر حصول القضية علي دور في ترتيب القضايا المرفوعة لدى الاتحاد الدولي.. وقامت إدارة الأهلي في بداية الأمر بشكوى عبد الله السعيد وأهلي جدة السعودى فى قضية واحدة، وهو الأمر الذي رفضه "فيفا" وطلب فصل الشكويين.

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ويطلب الأهلي في شكواه الحصول على 2 مليون دولار، هى قيمة الشرط الجزائى الذى وضعه الأهلى فى تعاقده مع أهلي جدة السعودى، حال انتقال عبد الله السعيد لأى نادٍ فى مصر، وكان عبد الله السعيد قد انضم إلى أهلي جدة السعودى ، لكنه فسخ تعاقده مع النادى السعودى وانضم إلى بيراميدز.