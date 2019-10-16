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شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تتوافد على مطار القاهرة لاستقبال كوماندوز اليد .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت البطولة تحقيق الفريق الأبيض للعلامة الكاملة بالفوز فى جميع مواجهاته، حيث تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18، وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز أمس السبت على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20.
ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من: ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى.
الجماهير
الجماهير
الجماهير
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
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