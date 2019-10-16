شكرا لقرائتكم الأهلي يستعجل "فيفا" لبحث شكواه ضد عبد الله السعيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل النادي الأهلي استعجالاً للإتحاد الدولي "فيفا"، لبحث شكوى النادي الأحمر، ضد عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ونجم منتخبنا الوطني.

وتسبب تغيير الأهلي لصيغة الشكوى في تأخر حصول القضية علي دور في ترتيب القضايا المرفوعة لدى الإتحاد الدولي.. وقامت ادارة الأهلي في بداية الأمر بشكوى عبد الله السعيد وأهلي جدة السعودى فى قضية واحدة، وهو الأمر الذي رفضه الفيفا وطلب فصل الشكوتين.

ويطلب الأهلي في شكواه الحصول على 2 مليون دولار، هى قيمة الشرط الجزائى الذى وضعه الأهلى فى تعاقده مع أهلي جدة السعودى، فى حال انتقال عبد الله السعيد لأى نادٍ فى مصر، وكان عبد الله السعيد قد انضم إلى أهلي جدة السعودى ، لكنه فسخ تعاقده مع النادى السعودى وانضم إلى بيراميدز.