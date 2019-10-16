شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يبدأ رحلة استنساخ بديل لمحمد الننى فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، فى وضع بصمته على التشكيلة الأساسية للفراعنة فى المعسكر الأول لهم، والذى اختتمه المنتخب بمواجهة المنتخب البوتسوانى مساء الاثنين، وحقق فيها الفراعنة الفوز بهدف مقابل لا شىء أحرزه البديل حمدى فتحى مدافع وسط الأهلى .

وقام حسام البدرى بإضفاء بعض التغييرات على التشكيلة الفنية للمنتخب بعدما أعاد أحمد فتحى للجبهة اليمنى بدلا من أحمد المحمدى الذى لم يتم استدعاؤه للمعسكر الحالى، وعبد الله جمعة الذى أشركه البدرى فى الجبهة اليسرى وأظهر فيها اللاعب إمكانيات فنية وعالية بعدما أشترك طوال المباراة، بالإضافة إلى حسين الشحات الذى اشترك بديلا لمحمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى الذى فضل الجهاز الفنى للمنتخب إراحته، نتيجة لضغط المباريات فى الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا.

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وظهر خلال مباراة بوتسوانا أن حسام البدرى بدأ البحث عن بديل شرعى لمحمد الننى فى منطقة وسط الملعب، خاصة أن الأخير ظهر عليه عدم تطور مستواه من فترة وفشل جميع الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب المنتخب من إيجاد بديل بالرغم من سوء مستواه فى كل البطولات التى اشترك فيها اللاعب مع المنتخب.

فى الدقيقة 56 من لقاء بوتسوانا أجرى حسام البدرى أولى تغييراته بنزول حمدى فتحى بديلا لمحمد الننى، وأظهر فيها الأول إمكانيات فنية وبدنية رائعة ونجح فى إحراز الهدف الوحيد للفراعنة فى الدقيقة 74 فى المباراة الدولية الأولى له مع الفراعنة ، وهو ما أثلج صدر الجهاز الفنى للمنتخب الذى أشاد بقدرات اللاعب.

من التغييرات التى أجراها حسام البدرى فى التشكيلة أيضا هو إشراك عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز فى منطقة وسط الملعب بدلا من طارق حامد، لمشاهدته فى هذا المركز خاصة أن البدرى مؤمن بقدرات جابر فى منطقة الوسط، وأنه من الممكن أن يشارك فى هذا المركز بكل كفاءة، خاصة أنه خفيف الحركة ولديه مهارة التسديد من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة لمهاراته الفردية سواء باستلام أو تسليم الكرة وهو ما يؤهله للاشتراك فى هذا المركز بكل كفاءة حتى يكون مؤهلا للعب فى مركز الوسط المدافع بجانب الننى وطارق حامد.