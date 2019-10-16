شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تتوافد على مطار القاهرة لاستقبال "كوماندوز اليد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد العشرات من جماهير الزمالك إلى مطار القاهرة لاستقبال بعثة فريق كرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا بالفوزعلى سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى نهائى النسخة التى اختتمت بالرأس الأخضر ليصل الأبيض إلى النجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه.

وشهدت البطولة تحقيق الفريق الأبيض للعلامة الكاملة بالفوز فى جميع مواجهاته، حيث تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18، وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز أمس السبت على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من: ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى.