الامارات | بالصور.. محمد صلاح والأهلي و"المان" يرطبون القلوب اللبنانية "المحترقة"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محمد صلاح والأهلي و"المان" يرطبون القلوب اللبنانية "المحترقة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعدما تسابق نجوم ومشاهير الفن على إبداء تضامنهم مع لبنان عقب سلسلة الحرائق التي اجتاحت مساحات واسعة منه، خلال اليومين الماضيين، دخل عمالقة الرياضة للتعاطف مع الحدث المحزن من خلال تغريدات سعوا من خلالها ترطيب قلوب اللبنانيين الذين يعتصرهم الألم.

وقال نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح على حسابه في "تويتر" الذي يتابعه 10 ملايين مشجع حول العالم: "‏كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر".

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وليس ببعيد عن صلاح، وجه النادي الأهلي المصري تغريدة تضامن مع لبنان، وقال على حسابه: "مصر ولبنان شعب واحد"، وكتب على الصورة المرفقة: "قلوبنا مع لبنان.. الصلاة من أجل لبنان".

ومن أوروبا، وصلت تغريدة إلى لبنان من نادي مانشستر يونايتد الذي كتب على حسابه: "من الجميع في يونايتد إلى المتضررين من حرائق لبنان، قلوبنا معكم!”، وأرفق التغريدة بهاشتاغ

”#PrayForLebanon”، أي "صلّوا من أجل لبنان".

وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ: "لبنان يحترق"، بعد أن أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام لبنانيين بإخلاء منازلهم في بعض المناطق.