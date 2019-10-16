شكرا لقرائتكم فايلر يفرض سرية تامة على استعدادات الأهلي قبل موقعة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفرض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى سياجا من السرية علي استعدادات الأهلي وخاصة علي مستوي التشكيل قبل مواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم ١٩ اكتوبر الجاري والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

ورفض فايلر حضور الاعلام او اذاعة مباراة الاعلاميين الودية التي اقيمت يوم الاثنين الماضي، كما يلجأ فايلر حاليا للتمويه في التدريبات لعدم الكشف عن تشكيل الفريق الأحمر قبل المواجهة المرتقبة.