شكرا لقرائتكم هاني رمزي يكشف كواليس جلسة اللاعبين والجهاز لحل أزمة عمرو وردة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وقال هاني في تصريحات تلفزيونية "مشكلة عمرو وردة فُرضت علينا، ظهرت في السوشيال ميديا بشكل مفاجئ وكان ليها ردود افعال قوية، ارى ان الازمة تم التعامل معها بشكل خاطئ".
وأضاف "قعدنا مع عمرو وردة قالنا ان الفيديو كان من سنة فاتت وطلع على السوشيال ميديا لاثارة الجدل فقط لاغير، أرى ان مادام القرار اتاخد باستبعاد اللاعب يبقى مينفع تتراجع فيه".
وأستكمل "اللعيبة اتكلمت معانا وقالت لو مشيتوا عمرو وردة الجهاز هيبقى مضطر انه يمشي اي لاعب تاني لو حد اتكلم عن واقعة سابقة برضه".
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