«بعد تأجيل القمة» .. أحمد حسن ساخرًا : الحاج عامر حسين فكرة لا تموت.. إحنا اسفين يا حاج

الموجز سخر الكابتن أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز. وكتب "حسن" تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : بعد تأجيل القمة.. الحاج عامر حسين فكرة لا تموت.. إحنا اسفين يا حاج عامر

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