اسماء السيد - عاد لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني لانتقاد قرار إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في شهر ديسمبر الماضي ، معتبراً إياه قراراً متسرعاً ، و مشيداً في الوقت نفسه بالعمل الذي قام به خلال عامين من إشرافه على الفريق.
وكان فيلايني قد سبق له العمل تحت إشراف مورينيو في مانشستر يونايتد ، قبل ان ينتقل للعب ضمن صفوف نادي شاندونغ الصيني العام الماضي.
و أوضح فيلايني في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية قائلاً :" لقد حقق مورينيو أداء مذهلاً في موسمه الأول مع الفريق ، ولكن في الموسم الثاني حدثت بعض الصعوبات ، لكنه حاول و عمل كل ما بوسعه لمساعدة الفريق قبل ان يقرروا إقالته وهذه هي كرة القدم" .
وتابع قائلاً :" بالنسبة لي قرار إقالة مورينيو كان متسرعاً لان مدرب مثله يحتاج إلى وقت أطول لتجسيد فلسفته الفنية مع نوعية معينة من اللاعبين ، فهو أراد بناء فريق قوي ، لكن النتائج خانته، فقرروا إقالته بعد عامين و نصف العام".
وكان فيلايني قد بدا ساخراً في انتقاده لقرار إقالة مورينيو عندما قال :" جلبوا احد افضل المدربين في العالم ثم قاموا بطرده باعتباره فشل في مهمته ، ليس من السهل بناء فريق لأنه يحتاج لأكثر من عامين".
كانت هذه تفاصيل خبر فيلايني يجدد انتقاده لقرار إدارة مانشستر يونايتد إقالة مورينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.