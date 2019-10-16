فيلايني يجدد انتقاده لقرار إدارة مانشستر يونايتد إقالة مورينيو









اسماء السيد - عاد لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني لانتقاد قرار إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في شهر ديسمبر الماضي ، معتبراً إياه قراراً متسرعاً ، و مشيداً في الوقت نفسه بالعمل الذي قام به خلال عامين من إشرافه على الفريق.

وكان فيلايني قد سبق له العمل تحت إشراف مورينيو في مانشستر يونايتد ، قبل ان ينتقل للعب ضمن صفوف نادي شاندونغ الصيني العام الماضي.

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و أوضح فيلايني في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية قائلاً :" لقد حقق مورينيو أداء مذهلاً في موسمه الأول مع الفريق ، ولكن في الموسم الثاني حدثت بعض الصعوبات ، لكنه حاول و عمل كل ما بوسعه لمساعدة الفريق قبل ان يقرروا إقالته وهذه هي كرة القدم" .

وتابع قائلاً :" بالنسبة لي قرار إقالة مورينيو كان متسرعاً لان مدرب مثله يحتاج إلى وقت أطول لتجسيد فلسفته الفنية مع نوعية معينة من اللاعبين ، فهو أراد بناء فريق قوي ، لكن النتائج خانته، فقرروا إقالته بعد عامين و نصف العام".

وكان فيلايني قد بدا ساخراً في انتقاده لقرار إقالة مورينيو عندما قال :" جلبوا احد افضل المدربين في العالم ثم قاموا بطرده باعتباره فشل في مهمته ، ليس من السهل بناء فريق لأنه يحتاج لأكثر من عامين".

