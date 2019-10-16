اسماء السيد - عاد كارل-هاينتس رومنيغه الرئيس التنفيذي بنادي بايرن ميونيخ الألماني للحديث عن قرار إقالة المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي من رئاسة الجهاز الفني في أواخر شهر سبتمبر من عام 2017 في أعقاب خسارة الفريق أمام باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا .
واشاد رومنيغه كثيراً بالشخصية القوية التي يتميز بها أنشيلوتي، والتي جعلت منه واحداً من أبرز المدربين في العالم ، حيث أوضح في تصريحه لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلاً :" كارلو يتمتع بشخصية كبيرة ، فهو مدرب رائع غير ان النتائج في الموسم الثاني لم تكن مثلما توقعنا".
ثم اضاف :" انشيلوتي شخص هادئ بشكل لا يصدق حتى في اصعب الأوقات ، وكان علينا ان ننتظر قليلاً قبل اتخاذ قرار إقالته ، لقد كان قراراً متسرعاً من النادي".
وختم رومنيغيه تصريحه قائلاً :" لقد بكيت من شدة تأثري بقرار إقالة انشيلوتي ، لقد اثبت انه رجل كبير".
وكانت إدارة بايرن ميونيخ قد اختارت التعاقد مع كارلو انشيلوتي ليتولى تدريب الفريق في اعقاب رفض الإسباني بيب غوارديولا تجديد عقده وتفضيله تولي مهام الإشراف على فريق مانشستر سيتي الانكليزي في صيف عام 2016 .
يشار الى أن أنشيلوتي حقق مع بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني في موسمه الأول مع الفريق (2016-2017) غير ان الامور ساءت في موسمه الثاني مع بروز بوادر إنشقاق في غرف ملابس اللاعبين و توتر علاقته مع مسؤولي النادي الذين رفضوا طريقته وأسلوبه في التدريب.
كانت هذه تفاصيل خبر رومنيغه يكشف: بكيت بعد إقالة أنشيلوتي من تدريب بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.