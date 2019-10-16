"كتاب" فاتسكه يكشف رفض كلوب العودة لتدريب دورتموند عام 2018









اسماء السيد - كشف هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي بنادي بروسيا دورتموند الألماني انه عرض على المدرب الألماني يورغن كلوب العودة لتدريب الفريق في صيف عام 2018 ، رغم انه كان يرتبط بعقد ساري المفعول مع نادي ليفربول الإنكليزي .

وكان موسم (2017-2018) قد شهد مرور ليفربول بفترة حرجة تحت إشراف كلوب ، بعد تسجيل الفريق لنتائج متذبذبة، حيث حل في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي ، كما خسر أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لهدف في نهائي دوري أبطال أوروبا .

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية مقتطفات من كتاب فاتسكه الذي كشف خلاله عن فتح المفاوضات مع كلوب ، حيث كتب موضحاً :" كنت اعلم مسبقا ان يورغن كلوب سيلتزم بعقده حتى إنقضائه لكنني اردت مساراًَ جديداً لدورتموند و كان عليّ، على الاقل، ان اطلب منه التفكير قبل الرد".

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وكشف فاتسكه عن فحوى المكالمة الهاتفية التي اجراها مع كلوب عندما عرض عليه العودة ، حيث قال:" كنت في الطائرة ورنّ هاتفي وكان كلوب المتصل، فقلت له يورغن عليك ان تعود".

ورد كلوب الذي كان يعتقد ان فاتسكه يمزح فقال :" هل انت غبيّ ؟ هل كنت تشرب ؟ كيف بدت لك الفكرة لقد قضيت بضع سنوات فقط مع ليفربول".

واضاف فاتسكه :" ما كنت لأغفر لنفسي لو لم اسأله في تلك اللحظة عن إمكانية عودته إلى دورتموند".

يشار الى أن مسيرة يورغن كلوب قد ارتبطت بدورتموند ، بعدما اشرف على تدريبه سنوات طويلة ، قاده لتحقيق إنجازات كبيرة ، كما تمكن من إنهاء هيمنة بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني ، بالإضافة إلى قيادته الفريق لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 الذي خسر أمام بايرن ميونيخ ، ليقرر في عام 2015 ترك الفريق بعد نهاية عقده مع النادي ، وتولى الإشراف على ليفربول في شهر أكتوبر من ذات العام .