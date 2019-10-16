اسماء السيد - كشف هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي بنادي بروسيا دورتموند الألماني انه عرض على المدرب الألماني يورغن كلوب العودة لتدريب الفريق في صيف عام 2018 ، رغم انه كان يرتبط بعقد ساري المفعول مع نادي ليفربول الإنكليزي .
وكان موسم (2017-2018) قد شهد مرور ليفربول بفترة حرجة تحت إشراف كلوب ، بعد تسجيل الفريق لنتائج متذبذبة، حيث حل في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي ، كما خسر أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لهدف في نهائي دوري أبطال أوروبا .
ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية مقتطفات من كتاب فاتسكه الذي كشف خلاله عن فتح المفاوضات مع كلوب ، حيث كتب موضحاً :" كنت اعلم مسبقا ان يورغن كلوب سيلتزم بعقده حتى إنقضائه لكنني اردت مساراًَ جديداً لدورتموند و كان عليّ، على الاقل، ان اطلب منه التفكير قبل الرد".
وكشف فاتسكه عن فحوى المكالمة الهاتفية التي اجراها مع كلوب عندما عرض عليه العودة ، حيث قال:" كنت في الطائرة ورنّ هاتفي وكان كلوب المتصل، فقلت له يورغن عليك ان تعود".
ورد كلوب الذي كان يعتقد ان فاتسكه يمزح فقال :" هل انت غبيّ ؟ هل كنت تشرب ؟ كيف بدت لك الفكرة لقد قضيت بضع سنوات فقط مع ليفربول".
واضاف فاتسكه :" ما كنت لأغفر لنفسي لو لم اسأله في تلك اللحظة عن إمكانية عودته إلى دورتموند".
يشار الى أن مسيرة يورغن كلوب قد ارتبطت بدورتموند ، بعدما اشرف على تدريبه سنوات طويلة ، قاده لتحقيق إنجازات كبيرة ، كما تمكن من إنهاء هيمنة بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني ، بالإضافة إلى قيادته الفريق لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 الذي خسر أمام بايرن ميونيخ ، ليقرر في عام 2015 ترك الفريق بعد نهاية عقده مع النادي ، وتولى الإشراف على ليفربول في شهر أكتوبر من ذات العام .
كانت هذه تفاصيل خبر "كتاب" فاتسكه يكشف رفض كلوب العودة لتدريب دورتموند عام 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.