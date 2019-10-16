تعثر ستيفن جيرارد امام تشيلسي لا يزال يؤلم جماهير ليفربول









اسماء السيد - كشفت نتائج استطلاع للرأي نظمته رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز بأن التعثر الشهير للاعب الوسط السابق الإنكليزي ستيفن جيرارد قائد ليفربول امام تشيلسي في عام 2014 ، لا يزال من أكثر الأحداث السيئة التي تؤلم وتوجع جماهير النادي ، على الرغم من تعرض الفريق لهزات عديدة دفع ثمنها بخسارته العديد من المباريات النهائية على الصعيدين المحلي والقاري.

وبحسب نتائج الاستطلاع ، فإن 52% من جماهير ليفربول لا يزالون يتألمون حتى الآن من تعثر جيرارد ، لأنه تسبب في خسارة الفريق للمواجهة الهامة أمام تشيلسي بنتيجة هدفين لهدف على استاد "الانفيلد رود" في موسم (2013-2014) ، والتي بسببها بدأت نتائجه بالتراجع حتى خسر صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي لمصلحة مانشستر سيتي الذي نجح في خطف اللقب ، بينما اكتفى ليفربول بالمركز الثاني ليواصل صيامه عن التتويج حتى الآن ، رغم أنه كان مرشحا بقوة لرفع الكأس في ذلك الموسم.

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ووصفت الصحافة البريطانية و العالمية ذلك التعثر بالخطأ الفادح ، بعدما تعرض جيرارد لسقوط دون احتكاك ، مما جعله يخسر الكرة التي وصلت لأقدام المهاجم السنغالي ديمبا با الذي انطلق مسرعاً وسجل هدفاً لتشيلي، ثم عزز البرازيلي ويليان النتيجة بإحرازه الهدف الثاني.

فيما أبدى عدد من جماهير ليفربول تألمهم من خسارة الفريق أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 ، في مباراة شهدت حدثين مؤلمين، تمثل الأول في الإصابة التي تعرض لها المهاجم المصري محمد صلاح في كتفه بسبب التدخل العنيف من المدافع الإسباني سيرجيو راموس مما جعله يغادر الملعب مبكراً ، فيما تمثل الثاني بالأداء المتواضع للحارس الألماني لوكاس كاريوس الذي ارتكب اخطاء كارثية منحت لقب البطولة للفريق المدريدي.

وأخيراً، فإن نسبة قليلة من الجماهير أبدت تألمها من نجاح مانشستر يونايتد في بسط أفضليته على ليفربول عندما احرز لقبه العشرين في بطولة الدوري الإنكليزي بموسم (2012-2013) ، معززاً بذلك صدراته لترتيب الأندية الأكثر تتويجاً بلقب الدوري المحلي بفارق لقبين.