مرتضي منصور يعلق على قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة

بعد قرار تأجيل مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في برنامج “الزمالك اليوم” أن قرار اتحاد الكرة بتأجيل المباراة جاء لأسباب أمنية، مؤكدا “كان من مصلحتي لعب مباراة القمة في موعدها لكني أقدم مصلحة الدولة علي مصلحة فريقي لذلك وافقت على تأجيل المباراة” متابعا “وأن الأمن طالما أعلن رغبته في تأجيل المباراة يجب علي الجميع الموافقة”.

كما كشف مرتضي خلال حديثه انه بالنسبة للمقابل المادي لتحفيز اللاعبين قبل مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، فأكد انه سيتم صرف المستحقات التحفيزية للاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي في موعدها.