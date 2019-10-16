شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق مصر المقاصة في معسكر مغلق عقب مران اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة النادى المصرى فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام والتى تقام غدًا الخميس على السويس.

وأصبح جميع لاعبى الفريق الفيومى جاهزين للمشاركة باستثناء أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق الذى يخوض تدريبات تأهيلية بسبب إصابة الجذع فى الرباط الداخلى للركبة.

كان المقاصة قد خاض مباراتين وديتين الأولى أمام إنبى وفاز الفريق الفيومى بهدفين لهدف، فيما كانت المباراة الثانية أمام بيراميدز وتعادل الفريقان بهدف لمثله.

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ويمتلك المقاصة فى رصيده ثلاث نقاط فقط بمسابقة الدوري العام، بعد الفوز على أسوان فى مباراة الجولة الأولى بثلاثة أهدف مقابل هدفين، ثم الخسارة أمام الزمالك والجونة بهدف نظيف فى مباراتى الجولتين الثانية والثالثة.

ويطمح المقاصة فى اقتحام المربع الذهبى فى الموسم الجارى بعد التدعيمات القوية، التى قام بها الفريق فى موسم الانتقالات الصيفية الماضى، والتى كان أبرزها محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك السابق وعمرو مرعى مهاجم بيراميدز القادم على سبيل الإعارة إلى المقاصة.