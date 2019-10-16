تصريحات الثلاثاء.. تعظيم سلام من مرتضى منصور.. وطلب حازم إمام من ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الثلاثاء.
هاني رمزي: أجيري رفض ضم كهربا ورمضان.. ولم أكن أريد كوكا
تأجيل القمة.. الجونة لمصراوي: خاطبنا اتحاد الكرة لتأجيل مباراة أف سي مصر
"تعظيم سلام".. أول تعليق من مرتضى منصور على تأجيل القمة
مرتضى يعلن تقدمه بشكوى ضد الأهلي بسبب كهربا
طارق حامد: لايوجد مشاكل بيني وبين الزمالك.. وأمير مرتضى "شايف شغله"
"بينزل يكمل التقسيمة".. هاني رمزي: دور سالجادو كان "مجهولا" مع المنتخب
مرتضى منصور يعلن الاتفاق مع طارق حامد على تعديل عقده
"الجماهير الأفضل في العالم".. أبوتريكة: الأهلي يمتلك كل عوامل النجاح
بالفيديو.. حازم إمام: أتمنى ميتشو يلعب بدون "تأليف"
الشامي يتحدث لمصراوي عن منافسة الإسماعيلي للقطبين.. وتعرضه للظلم في الزمالك
في رسالة للاعبي الزمالك.. مرتضى منصور: استعدوا للقمة أيًا كان موعدها
بالفيديو.. ميدو: جمهور الأهلي يكرر خطأ الزملكاوية
محمود فايز: النني لاعب أجمع عليه خبراء الكرة.. و"في أسوأ حالاته" يلعب دورًا مهمًا
الجونة لـ"الخليج 365" : نطلب تأجيل مباراتين في حالة عدم لعب القمة في موعدها
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