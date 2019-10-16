محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث والتي كان أبرزها تأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي كان مقررا لها السبت المقبل، بجانب شكوى مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ضد إدارة القلعة الحمراء.
وجاءت أبرز أخبار يوم الثلاثاء كالتالي:
إنبي يدرس عدم إذاعة مبارياته في الدوري
حسين الشحات نسر الأهلي في شهر سبتمبر
رسميًا.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
قبل تأجيلها بدقائق.. الغندور: حصلنا على موافقة 3 حكام لإدارة القمة
"الجماهير الأفضل في العالم".. أبوتريكة: الأهلي يمتلك كل عوامل النجاح
مرتضى منصور يعلن الاتفاق مع طارق حامد على تعديل عقده
طارق حامد: لايوجد مشاكل بيني وبين الزمالك.. وأمير مرتضى "شايف شغله"
مرتضى يعلن تقدمه بشكوى ضد الأهلي بسبب كهربا
"تعظيم سلام".. أول تعليق من مرتضى منصور على تأجيل القمة
تأجيل القمة.. الجونة لمصراوي: خاطبنا اتحاد الكرة لتأجيل مباراة أف سي مصر
بسبب القمة.. بالفيديو.. سموحة يطلب تأجيل لقاء بيراميدز من أجل "العدالة"
بدلًا من مواجهة الأهلي.. الزمالك يواجه المقاولون السبت المقبل
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية.. تأجيل القمة.. رسالة أبو تريكة.. وشكوى مرتضى للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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