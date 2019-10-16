بدلًا من مواجهة الأهلي.. الزمالك يواجه المقاولون السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة.
وأشارت لجنة المسابقات ـ عبر بيان رسمي صادر عنها ـ إلى تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي بستاد السلام.
وكان من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب يوم 23 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة ولكن تم تأجيلها لارتباط الزمالك بمواجهة نظيره جينراسيون السنغالي يوم 24 أكتوبر.
ومع إلغاء اتحاد الكرة مباراة الأهلي والزمالك التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت 19 أكتوبر تم وضع مباراة المقاولون بدلًا منها على أن يُحدد موعد مباراة المقاولون وأسوان التي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة في موعد أخر خلال 48 ساعة.
اتحاد الكرة سبق وأن أعلن مساء يوم أمس الثلاثاء تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري لدواع أمنية، على أن يتم تحديد موعد أخر لها لاحقًا.
وأوضحت اللجنة أن قرارها يأتي تقديرُا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى.
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