رياضة | المنتخب الأوليمبي يستقر علي ضم محمد محمود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأوليمبي يستقر علي ضم محمد محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب علي اختيار نجم الأهلي محمد محمود ضمن قائمة المنتخب التي ستشارك في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وعاد محمد محمود للملاعب مؤخرًا بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته بقطع بالرباط الصليبي، وشارك اللاعب في ودية الأهلي والإعلاميين أمس وظهر بمستوي طيب ونال إشادة الجميع.

وتتجه النية لدي الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي علي استدعاء لاعب الأهلي لقائمة الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا للاستفادة من الإمكانيات الفنية والبدنية التي يتمتع بها اللاعب، خاصة وأنه كان أحد العناصر المميزة بالدوري المصري قبل اصابته وابتعاده عن الملاعب.

الجدير بالذكر أن المنتخب الأولمبى يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تقام في الفترة من 8 إلي 22 نوفمبر، وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث يلعب ضمن المجموعة الأولي مع مالي والكاميرون وغانا.