رياضة | رونالدو يعلق على وصوله للهدف ال 700 في مسيرته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يعلق على وصوله للهدف ال 700 في مسيرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال الشكر لزملاؤه والمدربين الذين ساعدوه طوال مشواره حتى تمكن من الوصول إلى الهدف رقم 700 في مسيرته المهنية كلاعب كرة قدم.

وقال رونالدو في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا:"شكرا لزملائي والمدربين الذين ساعدوني في أن أصبح اللاعب الذي أنا عليه، أنا مُحبط لكوننا لم نفز لكنني فخور حيال الفريق".

وأضاف :"عدد الأرقام القياسية التي أملكها؟ أنا لا أعلم، يجب أن أستمتع باللحظة وشكرا لهؤلاء الذين ساعدوني في سبيل الوصول إلى هذه العلامة المبهرة".

واختتم رونالدو تصريحاته قائلاً :"الأرقام تأتي بصورة طبيعية، أنا لا أبحث عنها، الأرقام تبحث عني دون هاجس مني، ذلك يحدث بصورة طبيعية".

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفه رقم 700 خلال مسيرته بالأمس وذلك في شباك أوكرانيا في فوز الأخير بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لليورو.

وتمكن رونالدو من تحقيق رقم قياسي مميز وصل به إلى الرقم 700 كجملة أهدافه التفصيلية مع جميع الأندية التي لعب لها بالإضافة إلى منتخب بلاده البرتغال.

* التفاصيل الكاملة حول ال700 هدف :

- 450 هدف بقميص الملكي نادي ريال مدريد الإسباني.

Advertisements

- 118 هدف بقميص فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

- 95 هدف دولي مع المنتخب البرتغالي الأول .

- 32 هدف مع فريق نادي يوفنتوس الإيطالي .

- 5 أهداف مع فريق نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي .

- 444 هدف سجلها الدون بالقدم اليمنى .

- 126 هدف تم تسجيلها بالقدم اليسرى .

- 128 هدف سجلهم بالرأس .

- هدفين بطرق مختلفة .