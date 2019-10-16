رياضة | مرتضي منصور: جروس الفاشل هيهبط بالأهلي السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور: جروس الفاشل هيهبط بالأهلي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور،عن إقتراب المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم، السويسري كريستيان جروس، من تدريب نادي الأهلي السعودي.

وقال: "جروس الفاشل هينزل بالأهلي السعودي درجة ثانية بسبب عنده وغباءه".

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وأتي هذا علي هامش، إجتماع رئيس الزمالك مع لاعبي الفريقب، عقب مران اليوم، لتحفيذهم قبل مواجهة القمة أمام الأهلي.